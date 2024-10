Abraham Milan, Galli NON HA DUBBI: «Miglior colpo della Serie A». Poi INCENSA Morata

Abraham Milan, Giovanni Galli, ex portiere rossonero, ha elogiato l’arrivo dell’attaccante inglese a Milanello: le sue dichiarazioni

Intervistato da Tuttosport, Giovanni Galli ha parlato così di Morata e dell’arrivo di Abraham nell’attuale calciomercato Milan:

PAROLE – «Alvaro è un leader silenzioso. Un ragazzo perbene, quasi di altri tempi per la sua educazione. In campo poi si fa rispettare e risulta sempre determinante. La coppia Morata-Abraham? Mi piacciono molto insieme. Tra l’altro le dico di più: a fine agosto ero davvero davvero contento per l’acquisto di Abraham. Col suo arrivo il Milan ha fatto il colpo migliore della Serie A. Avevo un debole per l’inglese ai tempi del Chelsea e alla Roma, prima dell’infortunio, aveva fatto benissimo. Se sta bene fisicamente, può essere devastante e trascinare i rossoneri a lottare per lo scudetto».