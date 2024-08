Abraham Milan, DIMINUISCONO le possibilità! L’Arabia CHIAMA: questa la posizione della Roma per il futuro dell’inglese

Nella lista dei desideri del calciomercato Milan per completare il reparto offensivo, Tammy Abraham con ogni probabilità non si trasferirà a Milano. La trattativa tra i due club si era un po’ congelata per via delle elevate richieste del club giallorosso (di 25 milioni di euro), ed ora spuntano nuove squadre interessate all’attaccante.

Come fa sapere il Corriere dello Sport, prende ora quota l’ipotesi per un suo futuro in Arabia Saudita. L’inglese potrebbe così seguire il suo compagno di squadra Dybala, anch’esso destinato alla Saudi Pro League.