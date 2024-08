Abraham Milan, comunicazione FATTA ai rossoneri e non solo: l’inglese ha SCELTO ma la trattativa con la Roma è FERMA! Il punto

Tammy Abraham resta l’obiettivo numero uno del mercato Milan per completare il reparto offensivo. Questi gli ultimi aggiornamenti di Sky Sport sulla trattativa con la Roma che non sarebbe ancora cominciata.

DETTAGLI – «Contatti tra Roma e Milan che non ci sono ancora stati. Trattativa per il momento nona ancora partita, ma Abraham è una richiesta di Fonseca che lo vorrebbe in rosa assieme a Morata. L’inglese si è detto disposto al trasferimento, facendo sapere invece a due club inglesi di non gradire quelle piazze».