Abraham Milan, questa big di Serie A si inserisce nella corsa all’inglese! Testa a testa a SORPRESA per l’attaccante

Spunta una nuova pretendente a sorpresa per Tammy Abraham, uno degli attaccanti che il calciomercato Milan sta valutando con attenzione in questi ultimi giorni come possibile rinforzo in attacco.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport sulle tracce dell’inglese si sarebbe inserita anche la Juventus. I bianconeri, in particolare, starebbero pensando al centravanti della Roma come possibile alternativa in attacco a Vlahovic.