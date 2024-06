Abraham Milan: l’attaccante PROPOSTO ai rossoneri, la RISPOSTA del club all’ipotesi

Il calciomercato Milan è ancora alla ricerca di un erede di Giroud. In tal senso è stato proposto anche Abraham, la risposta del club

Continua la ricerca del calciomercato Milan di un erede in attacco di Giroud. In cima alla lista resta Zirkzee, ma la richiesta alta di commissioni sta frenando la trattativa e per questo il club rossonero si guarda intorno.

In tal senso nei giorni scorsi è stato proposto Abraham dalla Roma che è al lavoro per fare delle cessioni per monetizzare e fare poi dei colpi in entrata. Il centravanti inglese, però, non convince anche perché ha praticamente saltato quasi tutta questa stagione per un grave infortunio al ginocchio rimediato alla fine del campionato 2022-2023.