Abraham Milan, inglese spiazzato: futuro in bilico, come stanno le cose con la Roma

Abraham Milan, futuro in bilico per l’attaccante inglese arrivato in prestito dalla Roma lo scorso agosto: la situazione

Come riferito da calciomercato.com, è in bilico nel calciomercato Milan il futuro di Tammy Abraham:

PAROLE – «In bilico anche Abraham che ha iniziato a mille la sua avventura in rossonero per poi incontrare delle difficoltà a trovare la via della rete ( senza considerare i problemi fisici e di indisciplina). A fine stagione con la Roma sul Milan dovrà iniziare da zero perché non ci sono opzioni di acquisto. Ci proverà? Presto per dirlo».