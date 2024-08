Abraham Milan, SPUNTA la formula dell’operazione! NIENTE contropartite, MANCA un dettaglio per chiudere l’affare

Abraham-Milan, spunta la formula dell’operazione con la Roma: c’è solo un aspetto da risolvere prima della fumata bianca

Tammy Abraham resta la prima scelta del calciomercato Milan per il ruolo di vice Morata.

Secondo Il Romanista, la Roma starebbe spingendo per l’obbligo di riscatto per Abraham, mentre il Milan vorrebbe l’obbligo condizionato al raggiungimento di determinati obiettivi per una cifra intorno ai 18-20 milioni di euro. Secondo il quotidiano i rossoneri avrebbero deciso di procedere con l’acquisto del centravanti a prescindere dall’uscita di qualcuno in avanti. La pista è da seguire.