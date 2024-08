Abraham Milan: l’attaccante ancora nel MIRINO, Furlani studia la STRATEGIA per il colpo

Dopo aver definito l’acquisto di Fofana, il Milan potrebbe piazzare altri colpi. In tal senso Furlani studia la strategia per Abraham

Fofana non sarà, per forza, l’ultimo acquisto del calciomercato Milan. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i rossoneri saranno vigili in queste ultime settimane per poter regalare a Fonseca un nuovo giocatore.

Uno di questi potrebbe essere Abraham della Roma. Furlani osserverà l’evolversi delle situazioni legate al calciatore per poi decidere se intervenire o meno. Nel mentre, cercherà di risolvere la situazione legata a Kalulu.