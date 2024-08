Abraham Milan, l’inseguimento si fa ora più difficile: questo club può far saltare il banco. Le ULTIME sull’inglese

Tra i calciatori accostati al calciomercato Milan come nuovo attaccante da aggiungere alla rosa di Fonseca per completare il reparto offensivo c’è anche quello di Tammy Abraham, in uscita dalla Roma.

Il centravanti inglese è sempre stato il preferito del tecnico portoghese ma l’ultimissimo inserimento da parte del West Ham potrebbe far saltare il banco. Il Milan, a questo punto, potrebbe restare con Jovic come prima alternativa a Morata.