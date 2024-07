Abraham Milan: APERTURA dell’attaccante all’ipotesi rossonera, tutti gli AGGIORNAMENTI sul futuro

Possibile svolta nel futuro di Abraham, accostato al calciomercato Milan: arriva l’apertura all’ipotesi rossonera

La calma prima della tempesta. Zlatan Ibrahimovic ha lanciato un messaggio social che sembra aver acceso il calciomercato Milan. Dopo la chiusura per Morata, ormai imminente si punta anche un secondo attaccante. Piace Abraham e in tal senso ci sono stati passi avanti:

come riportato da Calciomercato.com apre al Milan entusiasta della possibilità di giocare in un club storico e al fianco di tre grandi amici come Loftus-Cheek, Fikayo Tomori e Christian Pulisic. L’ingaggio del classe 1997 è alla portata del club rossonero con l’agenzia ROOF che sta provando a mediare anche le condizioni di uscita con la Roma. Tammy, tra tutte le opzioni che gli sono state proposte, ha chiesto di andare avanti con quella del club rossonero. Una priorità chiara in questa prima fase del mercato che finirà sicuramente con l’addio alla Roma.