Abraham Milan, INDISCREZIONE decisiva! Rossoneri vigili, la NOTIZIA lascia senza parole

Abraham-Milan, l’indiscrezione sull’attaccante inglese della Roma è da non credere: rossoneri vigili e interessati

Tammy Abraham resta un nome seguito molto da vicino del calciomercato Milan estivo come possibile rinforzo del reparto d’attacco della prossima stagione. Sulla punta sono arrivati importanti aggiornamenti da Fabrizio Romano:

PAROLE – «Nulla è ancora avanzato sul futuro di Abraham, nonostante i rumors sul Milan. Tuttavia, mi aspetto che lasci la Roma e potrebbe essere per un altro club in Italia, o per un ritorno in Inghilterra. Al momento è tutto tranquillo, ma di sicuro ci sarà movimento».