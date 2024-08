Abraham Milan, scoglio FORMULA: a cosa pensano i due club e cosa può succedere. I DETTAGLI

Abraham Milan, scoglio FORMULA: a cosa pensano i due club e cosa può succedere in queste settimane. I DETTAGLI

Tuttomercatoweb ha fatto il punto sul futuro di Tammy Abraham, attaccante finito nel mirino del calciomercato Milan come possibile rinforzo per completare il reparto offensivo in questa sessione.

Stando a quanto si apprende il problema è relativo alla formula della potenziale operazione: la Roma vorrebbe una cessione a titolo definitivo mente i rossoneri ragionano su un prestito con diritto di riscatto.