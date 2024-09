Abraham a Sky: «Sono venuto al Milan per AIUTARE la squadra. Farlo col primo gol a San Siro è la cosa piu’ IMPORTANTE». L’intervista

Abraham ha concesso una breve intervista ai microfoni di Sky Sport subito dopo la vittoria del Milan contro il Venezia per 4-0 in cui ha segnato il suo primo gol in rossonero.

GOL E VITTORIA – «Grandi sensazioni, per me è stata la prima volta a San Siro. Io quando sono venuto qui volevo aiutare la squadra. Farlo con il primo gol a San Siro è la cosa più importante».

OBIETTIVI E RIGORE – «Il primo obiettivo è stare bene. Rigore? Il rigorista è Pulisic, ma Leao mi ha spinto, sono andato io, ho fatto gol e sono contento».