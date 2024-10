Abodi CONFERMA sull’indagine ultras: «Va RIPRESA la carta dei doveri e SOTTOSCRITTA dai club!». Le sue parole

Intervenuto ai microfoni di RTL, il ministro per lo sport e per i giovani Andrea Abodi ha rilasciato queste dichiarazioni, riportate da ANSA, in relazione all’indagine ultras di Milan e Inter.

PAROLE – «La carta dei doveri è rimasta sul mio tavolo, forse va ripresa e andrebbe sottoscritta da tutti i tesserati insieme ai contratti con i propri club. In generale chiudere gli occhi non fa mai comodo e tradisce la memoria di chi ha perso la vita per non voltarsi di là».