Abate Ternana, è UFFICIALE! Le parole dell’ex allenatore del Milan Primavera: «Per partire non mi poteva capitare di meglio. Vi prometto questo»

Abate Ternana, è UFFICIALE! Le prime parole dell’ex allenatore del Milan Primavera in conferenza stampa

Ignazio Abate è stato presentato come nuovo allenatore della Ternana. Di seguito le prime parole dell’ex tecnico del Milan Primavera in conferenza stampa:

PAROLE – «Grazie per essere qui così numerosi. Vorrei ringraziare il mio direttore perché è stato lui il fattore determinante per venire qui a Terni. Piazza calorosa. Dopo tanti anni lascio un ambiente che mi ha cresciuto e per partire non mi poteva capitare di meglio. Prometto la massima dedizione, passione. Non vengo a Terni per fare curriculum, per bruciarmi, per varie robe. Vengo per fare una stagione importante, cercando di disputare un buon campionato. Allestiremo una squadra composta da un mix di giovani ed esperti»