Zortea: «Lavoro per essere più forte di Theo Hernandez. Gol? Sarei stato più contento della vittoria»

Zortea in conferenza stampa ha commentato il pareggio del Cagliari col Milan per 3-3: «Lavoro per essere più forte di Theo Hernandez»

Zortea in conferenza stampa ha commentato il pareggio del Cagliari col Milan in cui ha segnato il gol del momentaneo 1-0.

GARA – «Abbiamo dato il 100% fisicamente e mentalmente, sapevamo di poterli mettere sotto giocando così. La nostra fiducia, anche se non abbiamo ottenuto risultati nelle ultime partite pur giocando bene anche in 9 contro la Lazio, siamo in un momento buono».

ZAPPA ED ESULTANZA – «A Zappa ho detto che se faceva tripletta doveva pagare una cena o fare qualcosa di grosso, pagando la cena per una settimana (ride, ndr). L’esultanza l’ho concordata con Luperto prima della gara, abbiamo riproposto dei video che ci hanno fatto ridere».

THEO HERNANDEZ – «Il duello è stato bello, aspetto di giocare contro di lui, in quel ruolo è un riferimento mondiale. Lavoro per raggiungere quel livello li ed essere più forte di lui, devo dimostrare a me stesso di poter arrivare al suo livello».

ATALANTA – «Ognuno ha preso la scelta per se, quando siamo venuti qua sapevamo che era per il nostro bene e siamo contenti delle nostre scelte. Decidiamo noi, nessuno ci obbliga, è una questione emotiva».

GOL – «Non mi è mai capitato di segnare così velocemente però mi piace farlo (ride,ndr). Mi piace ricercare il massimo, sarei stato più contento con la vittoria, potevamo concedere un po meno ma eravamo contro giocatori forti, siamo stati bravi a reagire».

CROSS – «Nelle gare come oggi erano una soluzione valide, magari giocando con altre squadre che hanno esterni che ti seguono fino all’aerea non c’è questa giocata, Zappa è stato un grande oggi».