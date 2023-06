Ibrahimovic rivela: «Ho imparato da tutti gli allenatori avuti»

Zlatan Ibrahimovic ha parlato anche del rapporto con tutti gli allenatori avuto in carriera: le dichiarazioni dello svedese

Nel corso dell’intervista alla Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha dichiarato:

«Ogni allenatore che ho avuto mi ha insegnato qualcosa. Anche Pep Guardiola? Sì, sì in un modo o nell’altro. Perché non è sempre tutto glamour, positivo, wow. Devi passare anche il buio per crescere. Se non sei abituato, quando arriva vai in confusione. Io ho passato il buio e la luce, per essere chi sono e dove sono. Per questo dico grazie a tutti gli allenatori. E a Mino Raiola: c’è stato sempre nel calcio e fuori. Un modello. Andavo da lui per sfogarmi, per avere risposte, litigavamo, ci abbracciavamo poi, si faceva tutto. E alla mia famiglia. Poi a Zlatan, secondo Ibrahimovic, terzo Ibra. Non è un segreto: Ibra è prima, seconda e terza persona».

CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI COMPLETE