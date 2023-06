Ibrahimovic spiega la differenza tra Milan e Inter: le sue parole

Zlatan Ibrahimovic ha spiegato le principali differenze tra Milan e Inter: per il centravanti svedese nerazzurri superiori

Durante l’intervista alla Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic ha dichiarato:

«L’Inter è la più forte in Italia, sulla carta. Hanno molta più esperienza e giocatori che erano più pronti del Milan. Che non è una scusa, non ci sono scuse. Perché poi quando metti in campo 11 contro 11, da lì si gioca. E loro hanno fatto meglio di noi»

