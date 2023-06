Ibrahimovic: «Vi dico per chi tifo in finale di Champions»

Zlatan Ibrahimovic ha parlato anche della prossima finale di Champions League tra Inter e Manchester City: le sue dichiarazioni

Durante l’intervista alla Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic ha parlato così della prossima finale di Champions League:

«Non posso tifare per nessuno, perché gioco nel Milan e l’Inter è in finale. Ho giocato nel Manchester United, il City è in finale. Spero sia una bella partita».

CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI COMPLETE