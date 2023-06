Ibrahimovic: «Come sto? Bene ma adesso...»

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha parlato anche delle proprie condizioni fisiche: lo svedese sta bene ma serve equilibrio

Alla Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha parlato così delle proprie condizioni fisiche:

«Sto bene, sto bene. Ho lavorato tanto, ho forzato tanto, non solo quest’anno anche l’anno scorso. Ma quando ero k.o., la squadra aveva bisogno. E quando hai fatto una cosa per tutta la vita, quando sai cosa devi fare ma non riesci a farlo, allora … continui, perché non ti dai pace, io non mi do pace. Non ho trovato l’equilibrio. Quando arriva tutto, pam, subito arriva niente. Questo pensiero mi gira nella testa. La mia testa è troppo forte, mi sento Superman ogni volta che rientro, ma devo avere equilibrio. Ho forzato così tanto e non mi è tornato niente sinora. Perché se ti torna un po’ dai ancora di più, sennò dai dai dai, alla fine sei vuoto».

CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI COMPLETE