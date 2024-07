Zirkzee Milan, rossoneri ancora IN POLE nonostante lo scatto del Manchester United! È corsa a due per l’olandese: il punto

Zirkzee Milan, rossoneri ancora IN POLE nonostante lo scatto del Manchester United! È corsa a due per l’attaccante olandese: il punto

Joshua Zirkzee è ancora il primo grande obiettivo del mercato Milan per l’attacco. Negli ultimi giorni si è detto un po’ di tutto, tra il sorpasso del Manchester United e il raffreddamento dei rapporti con i rossoneri ma, stando a Calciomercato.com, i rossoneri restano in pole per l’attaccante.

Il motivo deriva dal fatto che hanno già trovato un accordo economico col calciatore sulla base di un contratti di 5 anni con 4 milioni di euro a stagione. L’olandese sogna ancora di vestire la maglia rossonera, ma non ha chiuso la porta ai Red Devils i quali, dopo una prima fase esplorativa, stanno passando ai fatti. Resta però ancora da capire se gli inglesi accontenteranno la richiesta di 15 milioni di euro dell’agente Kia Joorabchian.