Zirkzee Milan, il preferito per l’attacco Juve resta l’olandese in uscita dal Manchester United. Red Devils in cerca del sostituto: cosa succede

Stando a quanto scrive Tuttosport, la Juve continua a seguire la situazione di Joshua Zirkzee. L’ex obiettivo del Milan è sempre il nome in cima alla lista dei desideri bianconeri per l’attacco, con il Manchester United che sarebbe già in cerca di un sostituto.

Ma, secondo il quotidiano, la possibile partenza di Rashford potrebbe essere un ostacolo all’addio dell’olandese. L’ex Bologna è il profilo preferito di Thiago Motta e si aspettano novità positive. Gli inglesi, intanto, valutano i profili di Osimhen, Dani Olmo e Gyokeres.