Zirkzee Milan, vogliono fare di tutto per portarlo in rossonero! NOVITÀ sulle commissioni all’entourage del calciatore

Come riportato da Luca Marchetti a Sky Calciomercato, il mercato Milan ha accelerato per Joshua Zirkzee e vuole fare di tutto per portarlo in rossonero.

PAROLE – «C’è stata una forte accelerazione del Milan che vuole fare di tutto per portarlo in rossonero. Il Milan se va su Zirkzee vuole dire che ha la possibilità di spendere i 40 milioni. Sulle commissioni il Milan vorrebbe approfondire perché l’entourage continua a chiedere cifre importanti a doppia cifra. Su Lukaku è già piombato Conte ma la casella del numero 9 del Napoli è già occupata».