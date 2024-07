Zirkzee Milan, oggi si ATTIVA la clausola rescissoria! Le COMPLICAZIONI nella trattativa e la fretta del Diavolo. Il punto

Da oggi è ufficialmente attiva la clausola rescissoria da 40 milioni di euro con la quale sarà possibile acquistare Joshua Zirkzee, grande sogno del mercato Milan, dal Bologna. Tuttavia, come hanno imparato sulla propria pelle i rossoneri, ci sarà poi da trovare l’intesa con l’agente del ragazzo, che chiede 15 milioni di euro per le commissioni. Sky Sport ha fatto il punto sul futuro dell’olandese.

La pista per i rossoneri è diventata complicata da alcune settimane, proprio per la distanza con l’agente Kia Joorabchian. La volontà del calciatore, attualmente impegnato con l’Olanda ad Euro2024, è quella di aspettare: di parere diverso il club rossonero, che ha invece fretta di trovare un nuovo attaccante. Per questo motivo ha aperto la porta a Romelu Lukaku. Nel frattempo il Manchester United si è inserito con decisione per l’attaccante dei rossoblù.