Zirkzee Milan, i MOTIVI del sorpasso del Manchester United: ecco perché l’olandese ha CAMBIATO idea

Zirkzee Milan, i MOTIVI del sorpasso del Manchester United: ecco perché l’attaccante olandese ha CAMBIATO idea

Alla fine l’opera di convincimento portata avanti da giorni da parte di Ten Hag, tecnico del Manchester United fresco di rinnovo, nei confronti di Joshua Zirkzee ha portato i suoi frutti, con l’attaccante che si è allontanato dal calciomercato Milan.

A spiegare da dove nasce il sorpasso dei Red Devils nei confronti dei rossoneri è Calciomercato.com. Il club inglese pagherà clausola rescissoria da 40 milioni ed anche i 15 milioni di euro di commissioni all’agente Kia Joorabchian. Finora il Diavolo era stato in vantaggio per via della preferenza del giocatore che aveva anche trovato un accordo per un contratto di 5 anni a 4,5 milioni di euro a stagione. Nelle ultime ore però il tecnico olandese sembra esser riuscito a convincere il calciatore sulla sua prossima destinazione, che a quanto punto sarà lontano dall’Italia.