Zirkzee Milan: la MOSSA del Manchester United può cambiare TUTTO! Cosa può succedere per l’attaccante, sorride il Bologna

Zirkzee Milan: la mossa del Manchester United cambia tutto! Cosa può succedere per l’attaccante, sorride soprattutto il Bologna

Secondo quanto riferito da Il Resto del Carlino, è il Manchester United in questo momento ad avere in mano il pallino della situazione per l’acquisto di Joshua Zirkzee. Spunta una nuova ipotesi, gradita parecchio al Bologna: per non esercitare la clausola e dover pagare tutto subito, i Red Devils potrebbero anche spendere una cifra leggermente superiore ai 40 milioni di euro previsti per avere l’olandese.

Intanto, l’agente di Zirkzee Kia Joorabchan ha fatto tappa in Italia questa settimana per capire se il Milan avesse l’intenzione di mettere sul piatto qualche rilancio in tema commissioni, ma lo United rimane in forte vantaggio.