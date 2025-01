Zirkzee, svolta imminente sul suo futuro: l’ex obiettivo del Milan si impone per questa cosa. Le ultimissime notizie sul calciomercato

Arrivano novità dall’Inghilterra su Joshua Zirkzee. Il calciomercato Juve segue con grande interesse il calciatore (ex obiettivo del calciomercato Milan) che, però, potrebbe continuare a giocarsi le sue carte al Manchester United.

Come riportato da David Ornstein, l’ex Bologna non sembra intenzionato a tornare in Italia a gennaio, preferendo dunque restare invece alla corte di Ruben Amorim ai Red Devils.