Zirkzee Milan, beffa all’orizzonte per i rossoneri? Lo vuole la big della Serie A. Ultime

Zirkzee Milan, il centravanti olandese, attualmente al Manchester United, può tornare in Italia. Contatti in corso con la Juve

Ci sono importantissime novità per quanto riguarda il futuro di Joshua Zirkzee, attaccante da diverso tempo nei radar del mercato Juve e in estate passato dal Bologna al Manchester United dopo essere stato vicinissimo al calciomercato Milan.

In Inghilterra l’attaccante non si è affatto ambientato e per questo motivo i Red Devils starebbero pensando ora di cederlo in prestito già a stagione in corso per valorizzare l’investimento fatto. Bianconeri in prima fila, con Thiago Motta che sarebbe felicissimo di poterlo riabbracciare. Lo riporta Tuttosport.