Zirkzee Milan, i rossoneri non si arrendono: CONTATTI continui con Kia. Gli aggiornamenti

Zirkzee Milan, i rossoneri non si arrendono: CONTATTI continui con l’agente dell’attaccante olandese. Gli aggiornamenti

Non è ancora detta l’ultima parola per Joshua Zirkzee. I rossoneri si sono guadagnati la pole position in queste settimane ma si sono bloccati sul più bello per l’elevata richiesta dell’agente per quanto riguarda le commissioni.

Come riportato questa mattina da Tuttosport, però, non è ancora detta l’ultima parola. I rossoneri non si sono ancora arresi e continuano a trattare con Kia per cercare di trovare una soluzione: le prossime 48 ore potrebbero essere decisive.