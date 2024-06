Zirkzee Milan, scenari completamente stravolti! L’ultima MOSSA della dirigenza non lascia dubbi: i dettagli

Arrivano preziosi aggiornamenti sul fronte Joshua Zirkzee, con gli scenari attorno all’olandese che sarebbe stati completamente stravolti. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il suo nome è ormai sullo sfondo.

La dirigenza rossonera avrebbe infatti riaperto nuovamente il casting per l’attaccante, segnale che dimostra come la strada per l’attaccante del Bologna sembra essere ora irrimediabilmente in salita.