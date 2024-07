Zirkzee Milan, anche il Manchester United è FRENATO dalle commissioni: il Diavolo è in corsa ULTIME - Milan News 24

Zirkzee Milan, anche il Manchester United è frenato dalle commissioni: il Diavolo è in corsa. Le ULTIME sull’attaccante

Secondo quanto riportato da SportMediaset, anche il Manchester United sarebbe frenato dalle commissioni richieste dall’agente di Joshua Zirkzee, Kia Joorabchian.

I 15 milioni richiesti dall’agente, che si trova adesso a Milano, non hanno permesso ai Red Devils di affondare il colpo. Il Diavolo è ancora in corsa per quello che è dall’inizio dell’estate l’obiettivo principale del calciomercato Milan.