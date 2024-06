Zirkzee Milan, i rossoneri PREPARANO il MAXI investimento! Ecco quanto vogliono spendere per l’olandese del Bologna

Zirkzee-Milan, il club rossonero prepara il maxi investimento per l’olandese: ecco quanto vuole spendere il Diavolo

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan ha ben chiaro in mente l’investimento che dovrà fare per portare Joshua Zirkzee a Milanello. Tra cartellino e commissioni, escluso l’ingaggio che ballerà tra i 4 e i 5 milioni di euro netti, i rossoneri vogliono sborsare una cifra compresa tra i 45 ei 48 milioni di euro.

Da qui si comprende come, alla voce commissioni, Furlani voglia sborsare una cifra compresa tra i 5 e gli 8 milioni di euro massimo. Le sensazioni sono decisamente positive.