Zirkzee Milan, il RETROSCENA dalla Germania AVVICINA l’olandese ai rossoneri! C’entra il Bayern Monaco, comunicazione al Bologna

Zirkzee-Milan, dalla Germania confermano: il Bayern Monaco non è interessato a riportare l’olandese in Baviera. Le ultime

Come riferito da Sky Germania, il calciomercato Milan si avvicina a grandi passi a Joshua Zirkzee, centravanti del Bologna e primo obiettivo dei rossoneri per l’attacco. Il Bayern Monaco infatti avrebbe comunicato al Bologna e all’entourage del calciatore di non essere interessato a riportare il ragazzo a casa.

Kane è il titolare e se i tedeschi dovessero entrare nell’ordine di idee di acquistare un altro attaccante andrebbero su Guirassy, centravanti dello Stoccarda peraltro seguito anche dal Diavolo. Va ricordato che il Bayern Monaco incasserà il 40% sulla rivendita di Zirkzee: dei 40 milioni della clausola quindi circa 13 voleranno in Germania.