Zirkzee Milan, spunta l’INDISCREZIONE che avvicina l’olandese a Milanello! Dettaglio INCREDIBILE

Zirkzee-Milan, spunta l’indiscrezione che avvicina l’olandese a Milanello: entourage e genitori del ragazzo a Londra

Importante aggiornamento fornito da Sky sul calciomercato Milan e soprattutto in relazione a Joshua Zirkzee, obiettivo caldissimo dell’attacco rossonero per la prossima stagione. Lo scoglio delle commissioni sembra vicino ad essere superato:

PAROLE – «Genitori e entourage sono in Inghilterra. La situazione sul cartellino è chiara. Il Milan sta lavorando per abbassare le commissioni non più così alte, il vero grande obiettivo per l’attacco è Zirkzee».