Zirkzee Milan (Telelombardia), è FINITA: sfuma il colpo in attacco? NOVITÀ

Zirkzee Milan (Telelombardia), è FINITA: sfuma il colpo in attacco? La NOVITÀ sull’obiettivo di calciomercato

Secondo quanto riportato da Telelombardia, sarebbe finita la telenovela che può portare Zirkzee al calciomercato Milan. Per il momento non sembrerebbe che la trattativa sia saltata definitivamente ma che sia solamente in stand-by. Il giornalista Suma presente in studio ha poi cercato di fare il punto della situazione.

SUMA – «Su Zirkzee oggi non è successo niente di nuovo. Il tweet di Matteo Moretto è la fotografia della situazione da un mese a questa parte».