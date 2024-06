Zirkzee Milan, Bucchioni ASSICURA: «Manca Berlusconi! Lui avrebbe agito in QUESTO modo»

Zirkzee-Milan, Enzo Bucchioni, noto giornalista, ha commentato la situazione relativa al centravanti olandese: le dichiarazioni

Intervenuto a Radio Sportiva, Enzo Bucchioni ha parlato così del tema Zirkzee, obiettivo caldo del calciomercato Milan:

PAROLE – «Se ci fosse stato ancora Berlusconi come presidente del Milan, Zirkzee sarebbe già stato un giocatore rossonero. Si parla dei 15 milioni di commissioni agli agenti, ma che cosa volete che siano di fronte all’idea di andare a prendere l’attaccante che in questo momento è più in vista? La proprietà che c’è adesso invece fa valutazioni, conti, ragionando come un fondo di investimento e raffreddando il calore e la passione della tifoseria, che tutto questo lo avverte eccome».