Zirkzee Milan: i rossoneri stanno spingendo, l’OSTACOLO che fa la differenza! La RIVELAZIONE

Sono ore caldissime per il futuro di Zirkzee. Intervenuto a Sky Sport nell’edizione dedicata al mercato, Luca Marchetti ha fatto il punto sulla trattativa del calciomercato Milan per l’attaccante olandese del Bologna:

LE PAROLE – «Più accelerata di questa è impossibile, il Milan sta spingendo. Oltre la clausola c’è il discorso legato all’ingaggio e alle commissioni e soprattutto quest’ultime sono un discorso non banale. Questa differenza tra la clausola del giocatore e il reale valore, per l’entourage è rispecchiata nella procura. E’ un ostacolo importante, una cifra significativa che può fare la differenza sul totale dell’operazione. Questo comporta anche che possano inserirsi le concorrenti a patto che soddisfino le condizioni. Tutto ciò non toglie che il Milan stia lavorando su Zirkzee»