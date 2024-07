Zirkzee Milan: l’attaccante si ALLONTANA, il FATTORE decisivo che lo avvicina al Manchester United

Zirkzee deciderà il suo futuro dopo l’Europeo. Tuttavia sembra più lontano dal calciomercato Milan, il fattore decisivo

Colpo sfumato? Sembra allontanarsi sempre di più il sogno di vedere Zirkzee con la maglia del Milan nella prossima stagione. La dirigenza milanista è rimasta al momento sulla propria posizione, negando quindi all’agente dell’olandese le esagerate richieste per le commissioni.

Come riportato da CaughtOffside, lo sprint decisivo,potrebbe arrivare con la nomina del nuovo direttore sportivo del Manchester United. Dan Ashworth è in arrivo nei prossimi giorni e sbarcato al club inglese intensificherà i contatti con il procuratore di Zirkzee, che sono già in fase avanzata.