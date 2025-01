Zirkzee, l’ex obiettivo del Milan torna in Italia in prestito: ha scelto loro, tutti i dettagli

Zirkzee, il centravanti del Manchester United ed ex obiettivo del Milan vuole la Juve: torna con la formula del prestito

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, Joshua Zirkzee, accostato anche al calciomercato Milan in passato, potrebbe diventare un obiettivo importante per la Juve in vista della sessione di mercato di gennaio.

L’avventura dell’attaccante olandese al Manchester United sembra essere già giunta al capolinea, con l’ex Bologna che è finito ai margini del progetto Red Devils. Possibile il prestito, contatti che si faranno sempre più approfonditi dopo la Supercoppa Italiana.