Zhegrova Milan, il talento del Lille fa sognare i tifosi: «Mi piace tanto il Milan, ci sono tanti fans in Kosovo!». Le ultimissime

Zhegrova, esterno kosovaro in forza al Lille, ha impressionato tutti contro la Juventus. Intervistato da Gianlucadimarzio.com non ha nascosto la sua grande passione per il Milan.

ZHEGROVA MILAN – «Mi piace il calcio italiano, seguo sempre le vostre big come il Milan e guardo anche le partite della Juve. Poi in Kosovo ci sono tanti tifosi di Milan, Inter e Juve. Io in Serie A un giorno? Perché no? Mi piace tanto il Milan, I like Milan».