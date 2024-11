Zappa a DAZN: «Come fermare Leao? Abbiamo pensato a questa cosa!»

Zappa, giocatore del Cagliari, ha parlato nel pre partita della gara contro il Milan: le sue dichiarazioni rilasciate a DAZN

Intervenuto a DAZN a pochi minuti dall’inizio del match tra Cagliari e Milan, Gabriele Zappa ha dichiarato:

PAROLE – «Sicuramente dobbiamo riscattarci, abbiamo tanta rabbia e voglia di fare punti. Giocare qui non è facile per nessuno, magari loro temono questo. Leao? La sua dote è che quando strappa è devastante, anche fisicamente lo è. Mi devono aiutare nei raddoppi per contenerlo il più possibile, magari anche il centrocampista oltre a Zortea».