Zaniolo Milan: la volontà del giocatore e le condizioni per il colpo

Tra gli obiettivi di mercato del Milan c’è Zaniolo. Ecco la volontà del giocatore e le condizioni per il colpo:

secondo Alfredo Pedullà il Milan è stato vicino a gennaio, ha continuato a seguirlo per l’estate dopo aver sondato Berardi (che piace molto alla Lazio), poi la vicenda Maldini ha bloccato tutto. Il giocatore vuole tornare in Italia e il Galatasaray potrebbe liberarlo per 25 milioni in prestito con obbligo di riscatto.