Zaniolo Milan: l’Atalanta insiste, COSA MANCA per chiudere l’affare, le ULTIME

L’Atalanta insiste per Zaniolo e c’è fiducia per il buon esito dell’affare per l’ex Roma, accostato anche al Milan

Di rientro al Galatasaray dopo l’avventura in Premier League con l’Aston Villa, che non ha esercitato l’opzione di riscatto presente nell’accordo, Nicolò Zaniolo, accostato anche al Milan, potrebbe far ritorno in Italia.

Come riportato da Gianluca di Marzio, l’Atalanta ormai da tempo è sulle tracce del talento italiano classe 1999: il club bergamasco lavora a un prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni, i contatti tra le parti sono continui e in casa nerazzurra c’è fiducia per poter chiudere l’affare.