Zancan: «I giocatori del Milan sono giovani, cresceranno sicuramente»

Federico Zancan, giornalista di Sky, ha analizzato il rendimento del Milan nell’ultimo campionato e lo scudetto vinto proprio dai rossoneri

Intervistato da Sky, Massimo Zancan ha dichiarato:

«La cosa bella di questo Milan è che è una squadra su cui si può lavorare. Ha raggiunto l’apice vincendo lo Scudetto ma non è coperta in tutti i ruoli, è una squadra che non è coperta in tutti i ruoli e ha tanti giocatori giovani che miglioreranno. Maldini e Massara si divertiranno nel renderla ancora più bella».