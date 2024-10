Zamorano sul derby d'Italia e l'assenza di un ex Milan: «Peserà molto! Il centrocampo secondo me...»

Cosi Ivan Zamorano, ex attaccante dell’Inter, sul derby d’Italia contro la Juventus. Ecco le sue parole sull’assenza di un ex Milan

Ivan Zamorano, ex attaccante dell‘Inter, ha rilasciato questa intervista a poche ore dal match contro la Juventus. Le sue parole alla Gazzetta dello Sport riguardo l’assenza di un ex Milan.

COSA TI PIACE DELL’INTER– «L’equilibrio che è stato trovato in questi anni, un po’ alla volta e non solo adesso. L’Inter ha tecnica in velocità, capacità di lettura tattica e forza fisica: tutto è ben equilibrato, come nelle grandi squadre. L’avere praticamente due alternative per ruolo aiuta Inzaghi a gestire anche momenti con più infortunati come questo. In generale, bisogna tornare a difendere bene perché da metà campo in su l’Inter può fare gol in ogni modo. L’assenza di Calha pesa molto, ma poche squadre hanno un centrocampo come il nostro. Poi arriva la palla giusta a Thuram Lautaro, il gioco è quasi fatto».