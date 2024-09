Zalewski Milan, l’ANNUNCIO di De Rossi è una SENTENZA sul futuro dell’esterno

Zalewski-Milan, clamoroso annuncio di Daniele De Rossi, tecnico della Roma, in conferenza stampa: le sue dichiarazioni

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Genoa, Daniele De Rossi, tecnico della Roma, ha parlato anche della situazione legata a Nicola Zalewski, accostato anche al calciomercato Milan:

PAROLE – «Definitiva non penso, è tutto legato al suo contratto in scadenza, è una decisione presa dalla società che mi è stata comunicata qualche giorno fa. Non c’è nulla di definitivo nel calcio. Penso che qualora troveranno un accordo per rinnovare il contratto, verrà reinserito dentro. Mi fai una domanda a cui non posso rispondere, mi sono sempre preso le mie responsabilità, è un discorso che va al di sopra di me, ne devo parlare con Nicola e la società. Con un rinnovo, si tornerebbe alle origini ma fai la domanda alla persona sbagliata. Stai facendo la domanda alla persona sbagliata. A maggio, ho detto che poteva partire perché non era quello che volevo. Ultimamente, l’ho visto diverso, non solo dal punto di vista atletico e tecnico ma proprio nei suoi occhi, un giocatore pronto a prendersi la responsabilità. Lo stavo considerando uno dei giocatori importanti. La decisione non è mia però, non mi devo esporre».