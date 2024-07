Yazici Milan: l’ASPETTO che tenta i rossoneri ma c’è un FATTORE da non sottovalutare

Il calciomercato Milan potrebbe tentare di puntare su Yazici, svincolatosi dal Lille. C’è un fattore da non sottovalutare

Sta emergendo lentamente un nuovo e importante profilo per il calciomercato Milan: Yusuf Yazici.

Come riportato da Calciomercato.com lui che è stato all’epoca il giocatore più pagato della storia del Lille, oggi può firmare con qualunque altro club a gratis. In Francia inoltre, il suo stipendio non superava i 2 milioni di euro, cifra abbordabile soprattutto per i top club anche italiani. Nelle valutazioni che si dovranno fare ce ne è anche una burocratica che non è da sottovalutare. Yazici ha solo il passaporto turco e, trattandosi di un extracomunitario, occuperebbe uno dei due slot disponibili. Con un mercato ancora lungo davanti, le riflessioni saranno ancora importanti.