Le parole di George Weah, ex calciatore rossonero, intervistato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: il ricordo del Milan

PAROLE – «A Milano mi dicevano che nel calcio italiano non ce l’avrei fatta, che la serie A era troppo difficile per me. Alla prima partita contro la Juventus ho sbagliato un rigore e tutti mi criticavano. Berlusconi disse: ‘Ha forza e tecnica, si rifarà’. Questo mi ha aiutato e così mi sono impegnato sempre tanto per il Milan. Ho messo tutto me stesso e abbiamo vinto tutto. lo sono liberiano, ma vivo l’Italia come un italiano e questo mi piace perché il Milan e il vostro Paese hanno fatto tante cose per me. Grazie ancora»