Wan-Bissaka Milan, la DECISIONE dello United sul calciatore: dall’Italia resta forte una PRETENDENTE

Il Manchester United ha deciso il destino dell’ex obiettivo del mercato del Milan Wan-Bissaka. Sul calciatore interesse di un’italiana

Il futuro di Aaron Wan-Bissaka al Manchester United è sempre più incerto. Come riporta SunSport, il West Ham è pronto ad acquistarlo per 18 milioni di sterline, ma le elevate richieste economiche del giocatore, già sondato dal mercato Milan in questa sessione, stanno bloccando la trattativa. Wan-Bissaka, consapevole di poter lasciare il club a parametro zero tra un anno, starebbe alzando il tiro, chiedendo un aumento di stipendio e una parte della somma incassata dal Manchester United.

L’atteggiamento del giocatore ha aperto la porta ad altre opzioni. L’Inter, infatti, rimane interessata a Wan-Bissaka e potrebbe addirittura assicurarsi un pre-contratto con lui a gennaio, nel caso in cui la trattativa con il West Ham dovesse fallire. Il Manchester United, dal canto suo, vorrebbe cedere il giocatore in questa sessione di mercato, ma l’infortunio rimediato da Wan-Bissaka durante l’amichevole contro il Liverpool potrebbe complicare ulteriormente la situazione.

Il braccio di ferro tra Wan-Bissaka e il Manchester United rischia di protrarsi ancora a lungo. Il giocatore sembra determinato a ottenere il massimo dalla sua situazione contrattuale, mentre il club inglese vorrebbe chiudere la cessione il prima possibile. L’Inter osserva interessata, pronta ad approfittare di eventuali sviluppi negativi nella trattativa tra il giocatore e il West Ham.