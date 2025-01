Walker a Milan TV, il retroscena raccontato dal calciatore: è successo prima di andare in porta

Walker, in attesa della conferenza stampa di presentazione ha rilasciato un’intervista ai microfoni dei canali ufficiali del club:

La conferenza stampa di presentazione del primo acquisto di mercato del Milan, Kyle Walker, andrà in scena oggi alle 15:30. Nel frattempo il difensore ha rilasciato alcune dichiarazioni a Milan TV, svelando anche un retroscena di quando fece qualche minuto da portiere:

LE PAROLE – «La scelta era tra me e Stones. Io e lui abbiamo sempre preso in giro i portieri che non paravano. Il mister alla fine ha scelto me. Se vorrei farlo ancora? Probabilmente no. La squadra aveva bisogno in quel momento per raggiungere l’obiettivo in Champions League, e sono riuscito a cavarmela su quella punizione».